Його били та душили: ЗМІ показали записи тортур загиблого у витверезнику у Польщі українця

Знущання тривали понад 20 хвилин

У мережі з’явилися записи з камер відеоспостереження, які підтверджують факт застосування тортур до загиблого у витверезнику Польщі Дмитра Никифоренка. Згідно з записом, о 22:41 до чоловіка почали застосовувати фізичну силу, а вже через 25 хвилин медики почали проводити реанімаційні заходи, які так і не мали успіху.

Відповідні кадри оприлюднює польське видання Onet. Зазначається, що всупереч першим повідомленням поліції, у його тілі не знайшли наркотиків чи стимуляторів.

"Спочатку вони (поліцейські, — Ред.) застосували до нього газ і одягли на нього наручники. Потім семеро з них били руками, ногами, душили і давили палицями. А коли він перестав рухатися, вони спробували вдати, що він під кайфом. Ми вперше публікуємо запис моніторингу, який доводить каторгу Дмитра Никифоренка, 26-річного українця, який приїхав до Польщі за найкращим життям", — йдеться у матеріалі.

Що відбувалося за кілька годин до смерті

30 липня 2021 року Дмитро Никифоренко повертався із друзями з відпочинку. Разом з рештою він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Пізніше перевірка показала, що у його крові було 1,5 проміле алкоголю.

Він їхав автобусом і не поводився агресивно, всупереч наступним заявам поліції. Якоїсь миті хлопець заснув. Коли автобус прибув на кінцеву, водій не зміг розбудити пасажира та викликав швидку допомогу та поліцію. У результаті його відвезли у витверезник.

О 22.27 Дмитро попав на камеру відеоспостереження перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння. З якихось причин його заводили у кайданках. Крім того, перед виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ.

Фото — Onet

У висновку для суду від молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацугі, зробленого на основі аналізу камер відеоспостереження, йдеться про те, що вже о 22:41 до українця почали застосовувати силу. О 23:06 біля нього вже були медики.

О 22:41, згідно з записами з камер, Нікіфоренко за руки та за ноги четверо людей занесли до кімнати та поклали на ліжко. З того часу з нього почалися знущання. Поліцейські завдавали йому ударів, притискали до ліжка, сідали на спину. Весь цей час Дмитро був знерухомлений. О 22.57 хлопця перестали тримати. Він нерухомо лежав на ліжку, а в цей час двоє чоловіків та троє жінок стояли та спостерігали за ним. Після цього його перетягли на підлогу та почали надавати першу медичну допомогу. Потім підключились медики.

Зазначається, що смерть українця намагалися замовчувати. Усунення поліцейських сотень служби відбулося лише після галасу в ЗМІ. Навесні 2023 року обвинувальний акт проти восьми людей дійшов до суду. Прокуратура звинуватила у тортурах побиття до смерті трьох поліцейських та двох працівників витверезника.

Співробітнику поліції звинувачують у ненаданні допомоги хлопцю. Він спостерігав, як його катують. Жінці медику інкримінують вбивство з необережності. Ще двоє — співробітниці витверезника, які приховували деталі події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спочатку повідомлялося, що Дмитра Никифорова пов’язали ременями, щоб заспокоїти, потім він став синіти й задихатися. Після цього хлопець почав втрачати подих і помер.