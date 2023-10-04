Тепер повістки прийдуть і цим українцям: з якими хворобами вже беруть до армії

Непридатність до одного виду служби не означає, що вас не призовуть на іншу

В Україні продовжено дію загальної мобілізації. А нещодавно Наказом Міністерства оборони України було знято обмеження на визначення придатності до військової служби.

"Телеграф" розповідає про те, з якими хворобами тепер призивають до армії. До списку входять:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

13-в — хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Крім того, відтепер ВЛК має встановлювати придатність людини до служби за конкретним військовим фахом. Тобто якщо людину визнано непридатною до служби за якоюсь військовою спеціальністю, командир частини може направити її на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Нагадаємо, що про важливі аспекти нинішньої мобілізації "Телеграф" поговорив із представником Полтавського обласного ТЦК та СП майором Романом Істоміним. Його інтерв’ю ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, як зміниться мобілізація в Україні з 1 жовтня.