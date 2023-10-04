Ніякої державної таємниці: у ЗСУ прокоментували резонансну заяву про втрати України

Поранені та виведені з ладу військові повернуться до служби

Попри те, що в Україні вже понад півтора року тривають важкі бої, на сьогодні ще ніхто не озвучував інформацію про втрати Сил оборони. Такі дані становлять державну таємницю.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він прокоментував заяву в.о. начальника Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП Віталія Бережного про те, що з підрозділів, які були сформовані восени минулого року в кількості до 100 осіб, зараз виконують свої обов'язки 20, а решта — загиблі та поранені.

"Насправді жодних втрат українського війська ніхто ніколи не озвучував, і ми не можемо оцінювати, великі вони чи ні. Підполковник Бережний не розкрив ніякої державної таємниці, адже поранені і виведені з ладу повернуться у стрій після лікування і відновлення", — заявив Істомін.

Крім того, за його словами, Бережний не називав жодного конкретного підрозділу і, звісно ж, не казав про втрати серед військових з Полтавщини чи загалом за ЗСУ.

Істомін підкреслив, що у такий спосіб начальник ТЦК просто акцентував увагу депутатів міської ради на проблемних питаннях оповіщення в Полтаві. "Ці його слова прозвучали у контексті того, що влада повинна створити дільниці оповіщення у межах громади, адже, як я вже казав, мобілізація — це загальнодержавний процес", — сказав Істомін.

Він також зазначив, що без втрат на війні не обійтися. При цьому Істомін наголосив, що наявні втрати треба поповнювати.

"Тим паче в умовах контрнаступу потрібно більше сил, аніж в обороні. До того ж, крім доукомплектації діючих підрозділів, створюються нові. Таким чином, нарощуємо спроможності ЗСУ", — заявив він.

Більше про те, які військові спеціальності найбільш затребувані на фронті та у яких випадках можуть призвати на службу в ЗСУ одразу всіх дорослих членів родини, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.І".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні Міноборони України збільшило перелік бійців, що матимуть право на додаткову винагороду.