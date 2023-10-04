ЗСУ далеко попереду росіян: стало відомо про серйозний прорив українських військових

Україна все активніше застосовує їх

Українці перемагають росіян у використанні FPV-дронів. Окупанти також збільшують їх використання, але значно відстають.

Відповідний графік опубліковано у Telegram-каналі UA War Infographics. Він створений на основі даних OSInt-спільноти GeoConfirmed.

Графік показує кількість геолокованих ударів FPV-дронами по місяцях. Синій колір – українські дрони, червоний – російські. Наприклад, у вересні, згідно з підрахунками аналітиків, зафіксовано понад 250 геолокованих ударів FPV-дронами з українського боку і трохи більше 50 — з російського.

Для довідки: Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV – це функція передачі відео в реальному часі за допомогою камери, встановленій у передній частині БПЛА. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БПЛА, яким оператор управляє орієнтуючись на зображення із вбудованої камери. Однак останнім часом так все частіше називають швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий аналітик і блогер Ігаль Левін показав відео, як один з українських FPV-дронів поцілив прямо в напханий окупантами УАЗ "буханець", який перевозив пораненого. На кадрах видно, як один з окупантів потішається над пораненням товариша й одразу отримує "карму" у вигляді вибуху безпілотника.