У Запоріжжі пролунали вибухи, тривогу включити не встигли: що відомо

Є повідомлення про ворожу безпілотну авіацію

У Запоріжжі люди чули звуки вибухів. Одразу після цього в обласному центрі оголосили повітряну тривогу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Запорізькій області спостерігається ракетна небезпека. Є можливість застосування ворогом балістичного озброєння.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — попереджають військові.

Тим часом інтернет-пабліки повідомляють, що ще до оголошення тривоги у місті пролунали вибухи.

"Тривогу не встигли включити", — пише один із популярних українських Telegram-каналів.

Пізніше автори посту уточнили, що йдеться нібито про "два прильоти". А моніторингові канали говорять про те, що над містом кружляє ворожий БПЛА.

Нагадаємо, що звуки вибухів 4 жовтня чули і мешканці Кривого Рогу. Втім, за заявою місцевої влади, прильотів не було.

Раніше ми писали про те, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Над місцем прильоту в місті здіймався чорний дим. Удари могли завдаватися з комплексу С-300.