У Запоріжжі пролунали вибухи, тривогу включити не встигли: що відомо
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Є повідомлення про ворожу безпілотну авіацію
У Запоріжжі люди чули звуки вибухів. Одразу після цього в обласному центрі оголосили повітряну тривогу.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у Запорізькій області спостерігається ракетна небезпека. Є можливість застосування ворогом балістичного озброєння.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — попереджають військові.
Тим часом інтернет-пабліки повідомляють, що ще до оголошення тривоги у місті пролунали вибухи.
"Тривогу не встигли включити", — пише один із популярних українських Telegram-каналів.
Пізніше автори посту уточнили, що йдеться нібито про "два прильоти". А моніторингові канали говорять про те, що над містом кружляє ворожий БПЛА.
Нагадаємо, що звуки вибухів 4 жовтня чули і мешканці Кривого Рогу. Втім, за заявою місцевої влади, прильотів не було.
Раніше ми писали про те, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Над місцем прильоту в місті здіймався чорний дим. Удари могли завдаватися з комплексу С-300.