ЗСУ просунулися на півдні України: нові успіхи вже видно на карті

Лише за останні три дні воїнам вдалося взяти в полон 25 окупантів

Збройні сили України продовжують свій контрнаступ. У захисників є нові успіхи на заході від звільненого села Роботине.

Про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він називає це "частковим успіхом".

"Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На певних напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів ", — заявив Штупун.

За словами військового, українські захисники продовжують операцію і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні воїнам вдалося взяти в полон 25 окупантів.

"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту — десантні війська. Але зазнає втрат", — каже він.

Рух ЗСУ можна побачити і на карті Deep State. На ній видно, що на заході від Роботиного з’явився новий виступ, який контролює Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецназ ГУР знову висадився у Криму та розгорнув прапор України.