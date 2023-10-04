Подружжя українськиих медиків передає на фронт укомплектовані реанімобілі, які рятуватимуть життя військових

Усі карети швидкої допомоги укомплектовані надсучасним медичним обладнанням

Зі Львова в найгарячіші точки на українському Сході рушив черговий конвой із семи укомплектованих реанімобілів, які для порятунку українських захисників та захисниць передав благодійний фонд "Милосердя та здоровя". Засновник і голова правління фонду — відомий український онкохірург, заступник директора Національного інституту раку Олександр Яцина разом із дружиною Катериною організував масштабну гуманітарну місію в прифронтові райони, щоб допомогти військовим та бойовим лікарям.

Усі карети швидкої допомоги укомплектовані надсучасним медичним обладнанням: зокрема, апаратом штучної вентиляції легень, ношами, дефібрилятором, кисневими балонами, новітніми антибіотиками тощо.

"Така автівка швидка, легка, економна, може транспортувати до двох бійців одночасно. Вона повністю оснащена всім необхідним обладнанням для реанімаційних заходів, коли пораненого транспортують", — каже Олександр Яцина.

За його словами, ці сім швидких вирушать до Марганцю, Курахового, військового шпиталю на Запорізькому напрямку.

Подружжя медиків нещодавно повернулося з Сіверська, який розташований за 12 км від лінії зіткнення. Від цього міста на Донеччині буквально нічого не залишилось, але тамтешні мешканці все одно звідти не виїжджають.

"Лікарня розтрощена вщент, але ми просто під обстрілами, обійшли її, знайшли людей, поспілкувались і намагаємось допомагати", — розповідає Катерина Яцина.

Спільно з бельгійським фондом "BeForUa" благодійники "Милосердя та Здоров'я" передали вже понад 70 нових реанімобілів у медичні заклади України та медичні підрозділи ЗСУ, а також понад 10 автівок-рефрижераторів і соціальний транспорт для перевезення людей з інвалідністю. Зокрема, до військових частин і шпиталів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Одеській та Чернігівській областей.