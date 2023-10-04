Є три складності: Зеленський розповів, що стримує контрнаступ ЗСУ, та дав прогноз

ЗСУ за кроком дають відсіч противнику

Президент України Володимир Зеленський назвав труднощі, з якими стикаються українські війська в ході контрнаступу. Серед іншого ВСУ не вистачає боєприпасів та засобів ППО.

Про це глава Української держави заявив в ефірі телеканалу Sky TG24 у рамках святкування 20-річчя Sky. При цьому він наголосив, що контрнаступ триває.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб дати відсіч супротивникові. Труднощі в тому, що є мінні поля, не вистачає снарядів та засобів ППО", — зазначив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що засоби ППО важливі не лише для контрнаступу, а й для захисту населення.

"Зима — це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми повинні пройти його, не втрачаючи ініціативи на полі бою", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграм" писав про те, як колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив контрнаступ ЗСУ і розповів, чого чекає путін.