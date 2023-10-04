"Контрнаступ ЗСУ йде чудово": американський генерал розповів, чого не помічають сторонні спостерігачі

Генерал каже, що сухопутна частина контрнаступу це не єдине, на що варто звертати увагу

Поки російське військове керівництво разом із безліччю військових оглядачів сфокусували увагу на тому, як ЗСУ просувається на суші та долає мінні загородження, український Генштаб проводить набагато глибші та складніші операції.

Як розповів колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю "Телебаченню Торонто", весь світ зараз має можливість побачити, як виглядають "багатопросторові операції" на практиці, оскільки Україна їх успішно проводить.

За його словами, зараз росіяни навіть не знають, звідки їх атакуватимуть, оскільки сконцентрували всю увагу на стримуванні сухопутної частини контрнаступу ЗСУ, що є важливою, але не єдиною його частиною.

"Багатопросторові операції, це коли ви одночасно сплановано дієте у повітрі, на суші, у морі, у кіберпросторі та в інформаційному просторі", — сказав він.

Ходжес нагадав недавній ракетний удар по штабу чорноморського флоту рф в Севастополі і зазначив, що це було не збігом і не хаотичною демонстрацією сили, а є результатом дуже складного підходу, щоб "осліпити" росіян. При цьому він зазначив, що важливо там те, що Україна змогла вразити сухий док, який є найбільшим на Чорному морі, а пошкодження підводного човна та десантного корабля вже йде бонусом. Те саме стосується і удару по штабу флоту, оскільки не так важливо чи було вбито адмірала, як те, що ліквідовано близько тридцяти офіцерів, які виконують всю роботу навколо нього.

"Тому, коли мене запитують, як іде контрнаступ, я відповідаю — "чудово", — сказав Ходжес.

За його словами, щоразу, коли безпілотник блокує московські аеропорти, це є потужним ударом по російській економіці та чинить серйозний психологічний тиск.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше повідомив, що після настання холодів контрнаступ ЗСУ сповільниться, але не зупиниться.