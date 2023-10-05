Війна — день 588: ЗСУ просуваються на півдні, окупанти продовжують бомбардувати українські міста

Оперативно про головне за добу

Тривають активні бойові дії усім ділянках фронту. Російських окупантів вдається стримувати на всіх напрямках, а на деяких, як, наприклад, на Таврійському є просування сил оборони України. При цьому не припиняються ворожі атаки безпілотними літальними апаратами та артобстріли населених пунктів України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Ради ЄС Шарль Мішель підтримує вступ України до 2030 року, але за певних умов.

"Україна може приєднатися до ЄС у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу", – сказав глава Ради ЄС в інтерв’ю Spiegel.

З даними за 1 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 585: окупанти зазнають великих втрат і кидають у бій погано підготовлені резерви

Про те, що відбувалося 2 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 586: на фронті запеклі бої, тривають масовані обстріли

Інформацію за 3 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 587: ЗСУ встановлюють нові рекорди, а окупанти намагаються контратакувати