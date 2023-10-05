Окупанти обстрілюють Україну дронами та ракетами: де вже чули вибухи

Повідомляється про вибух у Полтавській області

У багатьох українських областях оголошено повітряну тривогу через наліт російських безпілотників та ризики застосування окупантами балістичної зброї.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, кілька груп безпілотників пролетіли над Чорним морем і увійшли до українського повітряного простору з боку Миколаївської області, після чого рушили у бік центральних областей.

Паралельно з цим для Запорізької, Харківської, Сумської та Чернігівської областей було включено повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування балістичних ракет. Очевидно, йдеться про модифіковані С-300, які окупанти люблять запускати з прикордонних областей.

Моніторингові групи інформують, що більша частина безпілотників рухається за напрямом Кіровоградської області та, зокрема, Кропивницького. Також було зафіксовано проліт невідомої мети через Сумську область у бік Миргорода (Полтавська область), після чого там прогримів вибух.

Іншої інформації про прильоти поки що не надходило, у деяких областях повідомляється про роботу ППО.

Як повідомлялося раніше, за перший місяць осені російські окупанти випустили Україною рекордну кількість дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Більшість їх було успішно збито.