Була загроза БПЛА та балістики: в Україні вночі пролунали вибухи, всі подробиці

Офіційної інформації про прильоти поки немає

Україна зазнала чергової атаки з повітря з боку росії в ніч проти 5 жовтня. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також запуск "шахедів" з південного напрямку.

Як повідомляє "Суспільне", вночі вибухи чули у Миргороді Полтавської області та у Кропивницькому. Про них місцеві жителі поінформували ближче до 2:00.

У момент вибухів там було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Офіційної інформації від місцевих ОВА поки не надходило.

Моніторингові пабліки писали, що Миргород могли атакувати ракетами типу Іскандер-К.

Водночас південні та східні області традиційно ворог атакував ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, вдалося знищити 24 "шахеди", розповіла речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, остаточні результати будуть відомі пізніше і про них розкажуть.

"Але сам факт, що триває терор тих регіонів, які можуть постачати військовим необхідне і підтримувати безпосередньо прифронтові території", — заявила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 вересня ворог завдав масованого удару по Одеській області.