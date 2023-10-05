Байден звернеться до американців із важливим закликом щодо України: у чому його мета

Група республіканців у Палаті представників "викликає хаос"

Президент США Джо Байден звернеться до американського народу та Конгресу США з "великою промовою". Її мета – донести до американців важливість продовження фінансової допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу 4 жовтня. Вона зазначила, що більшість законодавців і в Конгресі, і в Палаті представників підтримують надання допомоги Україні. Звернення Байдена буде спрямоване на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки та проголосують за українське питання.

Жан-П’єр висловила стурбованість невеликою групою республіканців у Палаті представників, які "викликають хаос". І це відбувається тоді, коли підтримка США для України є критично важливою.

"Ми хочемо переконатися, що наше зобов’язання перед народом України продовжуватиметься. Було б великою помилкою, якщо ми не продовжимо це робити. Американці просто втомилися від внутрішньої боротьби, яку вони зараз бачать у Палаті. Вони хочуть бачити двопартійну співпрацю, і президент готовий це зробити", — зазначила прессекретар Білого дому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джо Байден не підтримав рішення Конгресу ухвалити тимчасовий бюджет без допомоги України. Він заявив, що не може припустити, щоб допомога Україні зупинялася навіть на невеликий проміжок часу.