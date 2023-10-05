Є вина Заходу, але не лише: історик розповів, як можна було уникнути війни в Україні

Історик упевнений, що війна в Україні була передбачуваною

Війна в Україні не була невідворотною, але її можна було припустити. Якби Захід належним чином відреагував на війну росії проти Грузії у 2008 році, то окупанти не анексували б Крим.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив історик Сергій Плохій. За його словами, західні держави мали відреагувати на агресію рф в Грузії так, як відреагували на анексію півострова.

"Якби реакція на анексію Криму була хоча б наполовину того, що було 2022-го, у нас не було б повномасштабного вторгнення. Своєю позицією Захід також сприяв путіну, як сприяв Гітлеру у 1930-х роках.

Це щодо Заходу. Ну і далі камінь на город українського суспільства та української еліти. Після 1991 року вони повірили в те, що історія війн між державами закінчилася і що почалася, якщо говорити про еліту, історія самозбагачення", — сказав він.

Історик додав, що Україна не могла вплинути на події у росії, при цьому ми мали весь цей час озброюватися та показувати здатність дати відсіч. Тільки так росіяни змогли б зрозуміти, що війна для них легкою прогулянкою не стане.

"Сьогоднішня війна не була невідворотною. Так, цю війну можна було передбачити. І так, цієї війни можна було уникнути… Великий шанс того, що якби у нас була ядерна зброя, цієї війни не було б. Інше питання, чи могла Україна залишити цю зброю. На мій погляд, Україна в 1993-95 роках ні політично, ні економічно не могла протистояти спільному фронту Сполучених Штатів і росії в цьому питанні.Фактично опинившись у політичній та економічній ізоляції, ми могли втратити державу. Віддаючи зброю, на той момент ми врятували державу", — сказав Плохій.

При цьому він додав, що альтернативою ядерної зброї для України міг бути вступ до НАТО, проте ані Альянс, ані наше суспільство до цього не були готові.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у матеріалі британської газети Times поміркували про терміни завершення війни.