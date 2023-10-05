ЗСУ в жовтні доведеться змінювати рішення: генерал зробив прогноз щодо війни в Україні

Затягування поставок озброєння негативно впливає на бойові дії

Військово-політичному керівництву України невдовзі доведеться ухвалювати важливі рішення щодо того, чи вистачить у країни сил для наступальних дій на півдні та оборонних на сході. Також це стосується питання, чи зможуть ЗСУ пробивати коридори в системі оборони росіян, що залишилася, в Запорізькій області.

Про це "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко. Він підкреслив, що враховуючи проблеми з постачанням боєприпасів та озброєння від союзників, керівництву необхідно буде ухвалити рішення, чи слід задіяти резерви, які вже були сформовані.

"США вже почали наголошувати на передачі нам озброєнь оборонного характеру. Досі немає далекобійних ракет ATACMS. Досі є лише розмови про постачання нам танків Abrams. Нібито вже надійшли, але в бойових діях поки що участі не брали. Причому надійшли в обмеженій кількості лише у вересні, тоді як рішення про їх постачання Україні було ухвалено президентом США ще в січні!", — сказав Романенко.

Затягування постачання озброєння негативно позначається на бойових діях. На думку співрозмовника, партнери не можуть не розуміти цього. Проте з якихось причин вони знову і знову затримують процес постачання.

"І якщо німецькі Leopard 1 і Leopard 2, британські Challenger 2 на фронті з весни, то американські Abrams поки що — десь там, незрозуміло де ... Вже десятий місяць як. І навіть хоча б старих ATACMS дальністю 150 км, касетних, ми до досі не отримали. У зв’язку з цим немає і німецьких ракет TAURUS, тому що Німеччина пов’язує їх постачання з постачанням ATACMS", — пояснює Ігор Романенко.

Через гальмування поставок ЗСУ вже у жовтні доведеться змінювати рішення щодо наступу чи контрнаступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не відкидає закінчення війни вже цього року. На це впливатимуть одразу кілька факторів.