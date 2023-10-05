Зеленський зустрівся з Макроном і анонсував добрі новини для ЗСУ (відео)

Україна готова розпочати реалізацію домовленостей з Францією у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський в Іспанії зустрівся із головою Франції Еммануелем Макроном. Лідери двох країн обговорили посилення системи ППО України та подальшу співпрацю країн.

Про це повідомляють в Офісі Президента України. Зустріч відбулася в іспанському місті Гранада на III саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський розповів французькому колезі про ситуацію на фронті та докладно описав, чого зараз найбільше потребують українські захисники. Серед іншого два президенти домовилися, що продовжать розширювати можливості української системи ППО, а також і надалі співпрацюватимуть у питаннях сфери оборони.

Не оминули лідери України та Франції тему роботи українських портів та вивезення зерна. Зеленський та Макрон обговорили, як можна покращити безпеку у Чорному морі та захистити портову інфраструктуру, у тому числі й в Одесі.

"Усі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше добрих новин для наших воїнів... Дякую, Еммануелю, що ти підтвердив усе, про що ми раніше домовлялися. Тепер можемо перейти до реалізації цих домовленостей", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський відреагував на суперечки у США щодо допомоги для України. Президент зазначив, що українцям ніколи хвилюватися з цього приводу і додав, що Джо Байден особисто запевнив його в тому, що підтримка України продовжиться.