Потужний прогрес: Зеленський оголосив добрі новини про ППО та зброю для України

Захід та ЄС мають намір продовжувати допомогу Україні

Володимир Зеленський підбив підсумки III саміту Європейської політичної спільноти. Президент зазначив, що партнери згодні посилити систему ППО України – досягнуто чітких домовленостей.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні. За його словами, окрім систем ППО Україна отримає ще більше артилерії та далекобійної зброї від партнерів.

Глава держави подякував Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Великій Британії за те, що вони погодилися передати Україні більше систем ППО напередодні осінньо-зимового періоду. Це була головна тема переговорів та позитивне рішення однозначно допоможе убезпечити українців від російських терористичних атак.

"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямку. Це шість систем Hawk від прем'єр-міністра Педро Санчеса та уряду Іспанії. Це буде спільна робота з партнерами під головуванням Іспанії. Я дуже вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи, і всі вони потраплять до України", – наголосив Володимир Зеленський.

З канцлером Олафом Шольцем президент України домовилися про те, що Німеччина розгляне передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot і якнайшвидше реалізує цю домовленість.

"Саме зараз, на цей зимовий період. Я вважаю, що це єдина сьогодні система, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим вбивствам. Тому що Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що головний меседж для світового суспільства сьогодні звучить так: "Зло не має права взяти гору". Він наголосив, що лише Україна сьогодні може утримати цю принципову моральну позицію, але за допомогою союзників. Також глава держави подякував усім лідерам країн-партнерів, а також Євросоюзу та Європарламенту за чітку підтримку.

"Дякую тобі, Іспанія, за те, що сьогодні ти дала нам усім можливість зміцнити європейську єдність. Єдність – це відповідь. Ми зробимо все, щоб її зберегти! Слава Україні!", — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський висловився про розбіжності США щодо допомоги Україні. Президент запевнив, що країна не має часу на хвилювання через це.