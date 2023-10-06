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Війна — день 590: Україна в траурі через трагедію на Харківщині, в росії теж неспокійно

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 6 жовтня 2023 року. Ніч пройшла під звуки вибухів у різних областях росії та під атакою російських ударних безпілотників. Вся Україна в жалобі після ракетного удару по кафе в селі Гроза в Куп’янському районі Харківської області, де загинула 51 особа, серед яких і маленька дитина.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Над Україною одразу кілька груп ударних дронів, тривогу оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Дніпропетровщині працює ППО.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 06.10.2023

Інформацію за 3 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 587: ЗСУ встановлюють нові рекорди, а окупанти намагаються контратакувати

З даними за 4 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 588: ЗСУ просуваються на півдні, окупанти продовжують бомбардувати українські міста

Про те, що відбувалося 5 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 589: СБУ атакувала дронами Курську область, а росія вдарила по кафе на Харківщині