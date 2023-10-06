"Шахеди" знову не давали українцям спати: що відомо про нічну атаку

Офіційної інформації про наслідки поки що немає

У ніч проти 6 жовтня окупанти знову атакували Україну "шахедами". Вибухи чули у кількох регіонах.

"Телеграф" зібрав усю актуальну інформацію про нічну атаку. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог випустив кілька груп ударних безпілотників із полігону Чауда в окупованому Криму.

Сигнал повітряної тривоги почав поширюватися регіонами після опівночі. Спочатку про небезпеку попередили мешканців південних та східних областей, після чого загроза поширилася на центральні та навіть північні регіони.

Офіційної інформації про наслідки нічного нальоту дронів поки що немає. За даними різних телеграм-каналів, вибухи чули в Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях. Усі ці регіони були під загрозою атаки ударних безпілотників. Попередньо по повітряних цілях працювали наші захисники.

Пізніше про збиття одного ворожого БПЛА повідомила влада Дніпропетровської області. Також регіон обстрілювали із артилерії.

Також з'явились деталі атаки на Одеську область. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, силам ППО вдалося збити три безпілотники.

"Ворог ще раз цілився по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, загорілися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано.

Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян. Функціонування поромної переправи тимчасово припинено", — написав він.

Відбій загрози атаки БПЛА оголосили близько 4:00. Більш детально про нічний наліт дронів буде відомо у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як російські окупанти будуть завдавати ударів по Україні взимку, і як часто вони здійснюватимуть атаки.