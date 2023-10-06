Росіяни обстріляли Харків: влада заявила про прильоти, перші деталі (оновлено)

Відомо про трьох постраждалих

Вранці 6 жовтня, близько 6:45, Харків опинився під обстрілом ворога. Попередньо, у місті є прильоти.

Інформацію про атаку підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він написав, що відомо про прильоти у центральній частині міста.

"Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста", — написав він.

Пізніше він додав, що удари ворога припали виключно на цивільну інфраструктуру Харкова, є попадання по житловому будинку.

"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина — рятувальники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, всі у легкій формі, посічені склом", — написав він.

Зазначимо, що під час вибухів у Харкові не лунав сигнал повітряної тривоги. Його включили за кілька хвилин після обстрілу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію про атаку.

"Увага, окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області перебуваєте в укриттях", — написав він.

Через деякий час після удару глава регіону повідомив, що постраждало дев'ятеро людей.

"В результаті двох ранкових ударів окупантів по Харкові до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідують наслідки влучень, займання авто, розбирають завали будівель", — йдеться у повідомленні.

Дим над Харковом

Нагадаємо, що регулярно Харків зазнає обстрілів з боку російської Бєлгородської області. Найчастіше удари наносяться з установок С-300. Ворог без розбору б’є по житлових кварталах міста, через що часто там гинуть люди.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 5 жовтня внаслідок ракетного удару по селу Гроза у Куп’янському районі Харківської області загинула 51 особа. Окупанти завдали удару по кафе, де саме проходили поминки військового.