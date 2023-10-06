Україна готується до нового "Рамштайну": участь вперше візьме наступник Міллі

Зустріч пройде найближчими днями

Наступного тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. Участь у ньому братимуть голова Пентагону Ллойд Остін та новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону. Засідання заплановане на 10 жовтня.

"Міністр оборони Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун вирушать до Брюсселя, щоб провести засідання контактної групи з питань оборони України", — йдеться у повідомленні.

Загалом у засіданні контактної групи візьмуть участь міністри оборони та старші військові чиновники із майже 50 країн. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні та координацію забезпечення нашої країни засобами, необхідними для захисту від російської агресії.

Це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн", участь у якій візьме новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун. Він змінив на цій посаді генерала Марка Міллі, який обіймав посаду з 2019 року і пішов у відставку наприкінці вересня.

Чарльз Браун. Фото Getty Images

Генерал Браун служив у Європі 2014 року, коли росія окупувала Крим. Він обіймав посаду директора операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США у Європі. Крім того, Браун має досвід роботи в Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході.

Як повідомляв "Телеграф", високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни Європи продовжують працювати над збільшенням допомоги Україні. Однак це не зможе замінити підтримку США.