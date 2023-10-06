"Тільки тоді в Криму почнуться проблеми": експерт озвучив "рецепт" знищення Керченського мосту

Знищення однієї із секцій Кримського мосту не вирішує глобальних питань. Щоб вивести його з ладу, його хоча б частково потрібно відправити під воду.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник. Він підкреслив, що у будь-якому разі військово-політичне командування країни не розкриватиме плани зі знищення мосту.

Говорячи про ураження Кримського мосту, експерт наголосив, що під воду потрібно відправити від воду його частину на кількох сотнях метрів.

"У нього дуже велика довжина — 18 кілометрів. Знищення однієї з секцій нічого не вирішує, бо через деякий час його відремонтують, і він знову робітник. Треба, щоб кілька сотень опор упали під воду і щоб вони не могли його відремонтувати, тобто треба брати міст під контроль вогню", — уточнив він.

Також Черник додав, що це питання можна вирішити виключно далекобійними ракетами.

"ATACMS може з цим завданням впоратися. Умовно від Керчі до Гуляй-Поля 250 км. ATACMS має дальність 300 км. А також далекобійні ракети, які можуть бути в комплектації F-16, зокрема, AGM-158 JASSM. Є ще ракети Storm Shadow і Scalp, але їх самі по собі небагато виготовлені", — сказав експерт.

За словами Черника, десятка ударів буде недостатньо, потрібно регулярно завдавати ударів.

"Це має бути постійним явищем. Підходить баржа для ремонту моста – знищена, підходить наступна – знищена. І так протриматися кілька місяців. Тільки тоді у Криму розпочнуться справжні проблеми", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.