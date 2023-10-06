"Є ще один спосіб": Байден знайшов можливість продовжити допомогу Україні

Глава Сполучених Штатів залишається прихильником допомоги Україні

Білий дім шукає можливості продовжувати військову підтримку України на тлі ухвалення тимчасового бюджету без коштів на ці цілі. Команда президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантів Держдепартаменту для фінансування озброєння для України.

Як пише Рolitico, про це на умовах анонімності заявили два американські чиновники, знайомі із ситуацією. Байден натякнув на цю стратегію днями, заявивши, що є ще один спосіб, за допомогою якого можна знайти фінансування для України. Від подальших коментарів він відмовився.

За словами одного зі співрозмовників видання, Байден говорив про існуючі фінансові повноваження, які Конгрес раніше надав адміністрації. Вони дозволяють США ще якийсь час надавати додаткову підтримку Україні, якщо Конгрес не здійснить жодних дій.

Один із варіантів, що розглядаються, — використання програми Держдепартаменту. Вона надає гранти або кредити для допомоги країнам-партнерам у придбанні зброї та оборонної техніки. Програма призначена для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії.

За даними Держдепартаменту, станом на 21 вересня у США залишилося приблизно 650 мільйонів доларів із 4,6 мільярдів, які Конгрес виділив на два додаткові пакети для України. Однак навіть якщо буде використана програма Держдепу, все одно потрібне схвалення цього кроку Конгресом.

За словами представника Міністерства оборони, адміністрація Байдена може попросити Конгрес перенаправити фінансування з інших джерел бюджету Пентагону на підтримку України. Однак це також вимагатиме схвалення законодавців. Водночас лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що вони з лідером Республіканської партії Мітчем МакКоннеллом планують "працювати разом, щоб виконати великий пакет" для України.

Як повідомляв "Телеграф", Джо Байден звернеться до американського народу та Конгресу США з "великою промовою". Її мета – донести до американців важливість продовження фінансової допомоги Україні у сфері безпеки.