Ранковий приліт у Харкові: російська ракета вбила дитину

Містом випустили кілька ракет

Внаслідок ранкового удару по Харкову 6 жовтня загинула дитина. Її тіло знайшли під завалами зруйнованого житлового будинку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він також висловив співчуття батькам дитини.

За інформацією голови Харківської ОВ Олега Синєгубова, дитині, яка загинула, було 10 років.

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячна дитина. На місці влучень працюють рятувальники, розбирають завали", — написав він.

Також про удар по Харкову висловився голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Харків. росія вдарила ракетами по житлових будинках. Під завалами знайшли тіло дитини... Є поранені. Це жорстока війна. Це боротьба за виживання нашої нації проти шаленого терориста, метою якого є геноцид.

Ми повинні бути сильними та знищувати ворога. Активно нарощувати потужності, озброєння, щоби бити його всюди. Боротися. Це єдиний вихід для нас. Не ми обрали цей шлях. Це нас хочуть вбити лише за те, що ми – українці», – написав він.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Харків рано-вранці 6 жовтня. Всього відомо про два прильоти у центральній частині міста.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 жовтня Україну атакували "шахедами".