"Конструктор" перевзувся" чи "дешеве "ІПСО"?: фейковий інструктор з TikTok влип у новий скандал

Свою помилку Шехайтлі не визнає

Популярний у Tik-Tok "військовий інструктор" Алі Шехайтлі, якого викрив відомий український журналіст, влип у черговий скандал. Він назвав війну в Україні пропагандистським терміном "СВО".

Так, на його офіційному каналі "Instructor.ua" вийшло відео де він відвідує учнів одного з київських ліцеїв. Він виступив перед дітьми, а вони передали через нього подарунки нашим захисникам. Своє відео він супроводжував описом, який і накликав на нього гнів у мережі.

"Сьогодні відвідали Софіївсько-Борщагівський ліцей, 3-Є клас, дітки передали багато подарунків спецпідрозділу поліції "Миротворець", який із перших днів СВО (війна в Україні — Ред.) на передовій…", — пише він.

Саме за ці слова Шехайтлі натрапив на нову хвилю хейту. Побачивши її "інструктор" вирішив виправити своє повідомлення, але вже було пізно. У коментарях під відео розпочався справжній скандал, який швидко вийшов за межі його каналу.

До слова, свою помилку Шехайтлі не визнає та стверджує, що слова про "СВО" це "ІПСО".

Пригадали люди йому й попередній скандал.

Не можна не відзначити, що знайшлись і ті, хто підтримав "інструктора".

Нагадаємо, що минулим скандалом Шехайтлі є його викриття журналістом Майклом Щуром. У розмові з ним той не зміг розповісти, де отримав бойовий досвід – прикривався секретністю цієї інформації. Потім Майкл поспілкувався із реальним військовим інструктором Денисом Квебеком. Той підкреслив, що уроки Алі небезпечні для військовослужбовців – разом із Майклом Щуром вони розібрали низку порад "інструктора".

Справа в тому, що він зробив кар’єру військового інструктора та демонструє свої уроки на каналі "Інструктор ЮА" у TikTok. Проте, інші військові блогери неодноразово заявляли, що чоловік зовсім не компетентний. Живе Алі у Києві. До 24 лютого він був тренером з тайського боксу та навчав цьому дітей. Також Шехайтлі був репером під псевдонімом Ali Monkey та активно вів свої соцмережі під цим ім’ям, виступав у Києві. На YouTube досі можна знайти його кліпи.

В даний час, незважаючи на викриття та скандали, "інструктор" продовжує навчати людей "військовому мистецтву". В одному з останніх роликів він стверджує, що навчив своїх клієнтів влучно стріляти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ілон Маск безглуздо висміяв Зеленського, але реакція мережі не змусила на себе чекати.