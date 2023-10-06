Ракета прилетіла майже в готель: під час обстрілу Харкова постраждали іноземні журналісти (фото, відео)

Журналісти планували їхати у Донецьку область

Під час ракетного обстрілу центру Харкова вранці 6 жовтня постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти поранень не отримали, але було знищено їх автомобіль.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його інформацією, іноземні журналісти під час обстрілу знаходились у готелі, поряд з яким впали російські ракети.

"Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…", — прокоментував подію український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко.

Зазначається, що журналісти RTP планували їхати на передову у Донецькій області, але по дорозі з Києва зупинилися у харківському готелі, який дуже популярний серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, що приїжджають у відрядження до Харкова.

Наслідки удару

За словами Коваленко, ракета прилетіла майже в готель.

Автомобіль знімальної групи

У НСЖУ вказують, що обстріли російськими ракетами готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях (готелі у Харкові та Запоріжжі, піцерія у Краматорську) — це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування журналістів та представників цивільного сектору.

Нагадаємо, 5 жовтня внаслідок ракетного удару по селу Гроза у Куп’янському районі Харківської області загинули 52 особи. Окупанти завдали удару по кафе, де саме проходили поминки військового.