"Вбивця окупантів": чим унікальний український танк "Булат"

Т-64 різноманітних модифікацій задіяні у боях на сході України

Українські військовослужбовці використовують на фронті не лише озброєння, передане західними партнерами. Вітчизняні танки допомагають захисникам на полі бою. Так, одним із найходовіших є БМ "Булат".

Ця машина – модернізована версія танка Т-64. Над її розробкою працювали спеціалісти у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Порівняно з попередніми версіями "Булат" має більшу вогневу міць, збільшений рівень захисту та більшу маневреність.

Основні характеристики БМ "Булат"

знаряддя — 125 мм гладкоствольна гармата-пускова установка КБА-3

боєкомплект — 36 снарядів + 28 в конвеєрі механізму заряджання

двигун — 850 або 1000 к.с.

максимальна швидкість — 60,5 км/год

дальність ходу — 500 км

екіпаж — 3 особи

Раніше "Телеграф" писав, що Швеція може поставити Україні потрібну зброю. Тому з високою ймовірністю в українських воїнів незабаром з’являться самохідні артилерійські установки Archer або, як їх ще називають, "лучники". У рамках оборонної політики, яку Швеція погодила з Україною, держава має намір постачати військову допомогу, яка стане в нагоді військовослужбовцям безпосередньо на полі бою.