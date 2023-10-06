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"Вбивця окупантів": чим унікальний український танк "Булат"

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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БМ "Булат" Новина оновлена 06 жовтня 2023, 12:12
БМ "Булат". Фото https://focus.ua/

Т-64 різноманітних модифікацій задіяні у боях на сході України

Українські військовослужбовці використовують на фронті не лише озброєння, передане західними партнерами. Вітчизняні танки допомагають захисникам на полі бою. Так, одним із найходовіших є БМ "Булат".

Ця машина – модернізована версія танка Т-64. Над її розробкою працювали спеціалісти у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Порівняно з попередніми версіями "Булат" має більшу вогневу міць, збільшений рівень захисту та більшу маневреність.

Основні характеристики БМ "Булат"

  • знаряддя — 125 мм гладкоствольна гармата-пускова установка КБА-3
  • боєкомплект — 36 снарядів + 28 в конвеєрі механізму заряджання
  • двигун — 850 або 1000 к.с.
  • максимальна швидкість — 60,5 км/год
  • дальність ходу — 500 км
  • екіпаж — 3 особи

Раніше "Телеграф" писав, що Швеція може поставити Україні потрібну зброю. Тому з високою ймовірністю в українських воїнів незабаром з’являться самохідні артилерійські установки Archer або, як їх ще називають, "лучники". У рамках оборонної політики, яку Швеція погодила з Україною, держава має намір постачати військову допомогу, яка стане в нагоді військовослужбовцям безпосередньо на полі бою.

Теги:
#Танк #Булат #ЗСУ