"Однією ракетою поховали все село": як виглядає місце трагедії у Грозі і що кажуть місцеві (репортаж "Телеграфа")

На ранок 6 жовтня вже відомо про понад 50 загиблих

Терористична атака росії на село Гроза, що на Харківщині, торкнулася практично кожного його мешканця. Українці скорблять та приносять на місце трагедії свічки та квіти.

На місці удару побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав масштаби руйнувань та поспілкувався з місцевими жителями.

Спочатку відзначимо, що станом на ранок 6 жовтня вже відомо про понад 50 загиблих. Серед них і 6-річна дитина. Ще 7 людей отримали травми. Це при тому, що до трагедії у селі Гроза мешкало трохи більше 300 людей.

Ось таким побачив наш кореспондент кафе та магазин, куди припав удар російською ракетою. Це все, що від них залишилося, — простіше кажучи, не залишилося нічого.

На місці продовжують працювати рятувальники, розбираючи завали. Вони ж і стали імпровізованим пам’ятником загиблим, до якого люди несуть свічки та квіти.

Місцеві перебувають у справжній жалобі і ледве знаходять сил, щоб прокоментувати подію.

"Однією ракетою поховали все село. У кожному будинку тепер стоятиме не одна труна, а десь одразу 5 чи 3. Я не знаю… Нас залишилися одиниці тут. Немає нічого. Все село там. Я боюся туди йти і дивитися", — каже мешканка села, яка не опинилася на місці удару лише за збігом обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія 6 жовтня розбомбила центр Харкова. Число загиблих збільшується. Серед них – діти.