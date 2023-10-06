Воював із 2014-го, організував підпілля в окупації: на фронті загинув героїчний розвідник

Герой захищав Бахмут

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, гинуть наші захисники. Своє життя за Батьківщину віддав мешканець Сумської області, розвідник Дмитро Білоус.

Про загибель героя у Facebook написав Микола Сурженко. Дмитро з 2014 року служив добровольцем, у складі 54 ОРБ та 131 ОРБ звільняв Павлопіль, Водяне, Широкине. У 2017-2020 роках захищав Приазов’я. На момент початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Дмитро був уже цивільним, але самовіддано захищав Україну.

Дмитро Білоус

"З початком повномасштабного вторгнення, будучи вже цивільною особою, організував на окупованих територіях Сумської області підпільну діяльність, передавав надцінні розвідувальні дані про супротивника, здійснював з однодумцями щодо руху опору диверсії проти росіян", — розповів Сурженко.

Пізніше Дмитра призвали до одного із підрозділів Сил спеціальних операцій. Він двічі у складі свого підрозділу заходив боронити Бахмут. Загинув герой 2 жовтня у бою за річку Дніпро у Херсонській області.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув один із найкращих фахівців у галузі супутникових систем навігації. Кандидат технічних наук Валерій Дейнеко взяв до рук зброю з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.