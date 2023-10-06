Повернувся з Польщі та пішов у ЗСУ: що відомо про воїна, на поминках якого вбили 52 жителів Грози
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Поминки організував його син
Стало відомо ім'я чоловіка, на поминках якого перебували жителі села Гроза Харківської области. У четвер, 5 жовтня, окупанти вдарили ракетою по будівлі місцевого кафе, де саме в цей час відбувалась траурна подія.
Люди прийшли попрощатися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем повідомляє ТСН. Поминки організував його син Денис.
Зазначається, що перед початком війни батько і син разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату. Їх відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну у різні групи.
Після трьох днів бойових дій Андрій Козир отримав смертельне поранення в шию. Його було поховано на військовому кладовищі у Дніпропетровській області.
Син Андрія продовжив службу, але в червні цього року звільнився зі Збройних сил за станом здоров'я. Він переїхав у Грозу, де згодом одружився.
Пізніше Денис прийняв рішення перепоховати батька в селі. На поминках було близько 60 людей. За останніми даними, в результаті обстрілу загинули 52 людини. Серед загиблих — Денис з дружиною, його дідусь, бабуся та мати дружини.
Нагадаємо, вранці 6 жовтня окупанти завдали ракетного удару по середмістю Харкова. Кількість постраждалих склала 29 осіб, 2 — загинули.