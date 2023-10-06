Це вперше на фронті: ЗСУ уразили одну з найновіших російських САУ (відео)

Наслідки удару наразі невідомі

На тимчасово окупованій території Херсонської області українські військові уразили новітню артилерійську установку росіян. Про початок постачання цього озброєння російським військам компанія-виробник заявила у четвер, 5 жовтня.

Відео з моментом ураження установки оприлюднив популярний український блогер Сергій Стерненко. Кадри були зняті FPV-дроном.

"Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу в армію нову розробку — 2С40 "Флокс", яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно. І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном", — написав він.

На відео видно, що події відбуваються у сутінках. Пілот дрону-камікадзе наздоганяє САУ і влучає у машину.

За словами Стерненка, наслідки удару по САУ наразі невідомі, бо дальність ураження переважає дальність наявних засобів аеророзвідки.

Як відомо, 120-мм самохідна артилерійська установка 2С40 "Флокс" розроблена в межах ДКР "Набросок", а проєкт створено в нижньогородському ЦНДІ "Буревесник". Про старт її серійного виробництва стало відомо 2022 року.

САУ "Флокс"

За даними виробника, САУ може використовувати відразу декілька видів артилерійського озброєння. Змонтована на шасі броньованої вантажівки високої прохідності. Урал-4320 з колісною формулою 6×6.

Вперше широкому загалу САУ "Флокс" було представлено на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2016".

За даними Вікіпедії, машина озброєна мінометом 2А80 калібру 120 мм із системою керування вогнем, що ніяк не захищений ззовні. Вона може стріляти стандартними мінометними гранатами, а також використовувати високоточні снаряди "Китолов-2М" для ураження броньованих цілей. Дальність стрільби залежить від використовуваних боєприпасів і становить в середньому від 10 до 13 кілометрів зі скорострільністю 10 пострілів на хвилину. Машина також озброєна кулеметом "Корд", встановленим у дистанційно керованому модулі на даху кабіни, та гранатометами-підривниками ПУ-07[6].

Слід зазначити, що 5 жовтня пресслужба російської корпорації "Ростех" повідомила про початок постачання новітньої САУ "Флокс" до військ рф. "Гармату створено на шасі захищеного автомобіля підвищеної прохідності, що дає змогу їй після кількох пострілів швидко змінювати вогневу позицію. Броньована кабіна та відсіки для боєприпасів забезпечують на марші та під час зміни позиції підвищений захист розрахунку та боєзапасу", — говорилось у пресрелізі компанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нашим військовим вдалося знищити гордість російського оборонного-промислового комплексу — броньований Камаз "Тайфун".