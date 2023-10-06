Росіяни знову збили свій літак? У пабліках окупантів зневіра (відео)

Пілот живий, але його літальний апарат швидше за все вже догоряє на полі

Російські війська начебто втратили ще одну одиницю своєї авіації. Новий інцидент міг статися у районі окупованого Маріуполя.

Про це повідомляють у мережі. Так, судячи з обурень одного з популярних російських моніторингових пабліків, йдеться про вогонь по своїх. Тобто. ворожа ППО відпрацювала по свойому ж літальному апарату.

"З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації", — каже автор поста.

Тим часом Донецькі Telegram-канали повідомляють про сильне задимлення поряд із Маріуполем. Найімовірніше (інформації поки що немає підтвердження), це і є місцем падіння ворожої авіації.

Пізніше пропаганда заявила, що льотчик вийшов на зв’язок, а отже, вижив. В мережі кажуть, що він, ймовірно, керував літаком.

Втім, якою б не була ця машина, росіяни вже встигли засмутитися самому факту вогню по своїм та так, що автор поста навіть закрив коментарі.

Варто зазначити, що за деякий час до цієї події у Запорізькій області кілька разів поспіль оголошували повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація з росіянами сталася минулого тижня у Запорізькій області. Тоді йшлося про втрату винищувача Су-35.