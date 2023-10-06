У пригожина був свій "Притула": ПВК "Вагнера" купила китайські супутники, названі їхні цілі

Терористи стежили не лише за Україною

Російська компанія пішла стопами українського волонтера Сергія Притули, який купив українській армії цілий супутник, і вирішила прикупити вже своїм бойовикам подібний косчмічний апарат. За допомогою нього вони стежили за Україною, Африкою та навіть росією.

Про це пише газета South China Morning Post. Журналісти стверджують, що компанія "Ніка-Фрут", яка, ймовірно, була наближена до євгена пригожина, у листопаді 2022 року придбала у Китаю два розвідувальні супутники. Йдеться про літальні апарати JL-1 GF03D 12 та JL-1 GF03D 13, які знаходяться на орбіті заввишки 535 км над Землею. Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology, а продала їх Beijing Yunze Technology Co Ltd. Російським "Притулою" виявився 40-річний Іван Мечетін — гендиректор вищезгаданої "Ніка Фрут". У мережі пишуть, що він нібито займався матеріальним забезпеченням бойових дій і, зокрема, постачав зброю та боєприпаси російській військовій розвідці ГРУ під час вторгнення до Криму 2014 року.

24 лютого Міністерство торгівлі США на підставі рішення міжвідомчої комісії оголосило про внесення компанії Beijing Yunze Co. Technology у свій список санкцій, а також брокера супутникових знімків Head Aerospace Technology. Ймовірно, саме тоді Вашингтон дізнався про покупку супутника.

Контракт на купівлю супутників

За інформацією джерела в європейських службах безпеки, контракт передбачає надання супутникових знімків на запит, що дозволило найманцям отримувати знімки як України, так і районів Африки, де діяла ПВК, включаючи Лівію, Судан, Центральноафриканську Республіку та Малі. Більше того, під час заколоту євгена пригожина його бойовики нібито запросили знімки і російської території. Вони хотіли розвідати ситуацію по всій трасі між українським кордоном та столицею росії.

Що це за супутники

Характеристики:

найменування КА — JL-1GF03D;

країна — КНР;

орбіта — кругова сонячно синхронна;

висота — 535 км;

термін активного існування — 8 років;

маса – не більше 40 кг;

розмір кадру — 18км х 18км;

ємність бортового сховища – 400 Гб.

Входять до угруповання DailyVision (JL-1GF03D). Їх використовують для моніторингу надзвичайних ситуацій та надання розвідданих. З їх допомогою можна створювати та оновлювати топографічні та спеціальні карти до масштабу 1:25 000 включно. Також, використовуючи супутники, можна проводити моніторинг довкілля та промислових об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні 2022 року Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим відкрили збір на три ударні безпілотники Bayraktar. Проєкт був названий "Народний Байрактар", а сума, яку потрібно було в результаті зібрати, становила $15 мільйонів (близько півмільярда гривень). Загалом за три дні українці зібрали потрібну суму і навіть більше. Цих грошей вистачило б не на три, а на чотири "Байрактори". Незабаром Сергій Притула заявив, що компанія Baykar Makina дала Україні три "Байрактари" безкоштовно, а на зібрані гроші Україна набула доступу до бази даних супутників компанії ICEYE.

Нещодавно у ГУР розповіли, як саме супутник допомагав захисникам за цей час.