Як Україні боротися з "Іскандерами": Дикий розповів про добрий досвід Ізраїлю (відео)

Ізраїль довгі роки боровся з Іраном, і Україна може запозичити цей досвід

Україна має бити у відповідь територією росії після потужних обстрілів Харківської області "Іскандерами". Основна мета – установки, які й запускають ці ракети.

Про це в ефірі Radio NV розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Radio NV Євген Дикий. Він зазначив, що ці пускові установки не є недоступними цілями для ЗСУ.

Євген Дикий зазначив, що Україна не перша країна, яка страждає від російських "Іскандерів". У СРСР їх прототипом були ракет "Скад", якими росія щедро поділилася з союзниками, зокрема і з Іраном.

"Ізраїль мав серйозні проблеми з цими "Скадами", тому що ППО того часу фактично не могло перехоплювати ці ракети. Насправді навіть зараз перехоплення балістичних ракет — завдання із зірочкою, як кажуть", — підкреслив ветеран російсько-української війни.

Євген Дикий додав, що лише кілька видів систем ППО у світі здатні перехоплювати балістичні ракети. Серед них і американські Patriot, але у 90-х роках жодна система ППО не мала таких можливостей. Тому Ізраїль боровся з ракетами іншим способом – задіяв спецназ.

Бійця спецназу здійснювали добре продумані, але зухвалі та небезпечні рейди до глибоких арабських тилів, де знищували пускові установки.

"Я вважаю, що це єдиний практичний шлях, який ми зараз можемо пройти", — підсумував Євген Дикий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни чекають на постачання ракет з Ірану. Йдеться про Fateh-110 та Zolfaghar, які знищити не так вже й просто.