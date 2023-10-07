США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: ЗМІ дізналися деталі

Планується, що його буде оголошено в Брюсселі на 16-му засіданні у форматі "Рамштайн"

Президент США Джо Байден шукає можливості продовжувати військову допомогу Україні, незважаючи на ухвалення тимчасового бюджету без коштів на ці цілі. Планується, що наступного тижня його адміністрація оголосить про новий пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, склад наступного пакету військової допомоги наразі формується.

Планується, що його буде оголошено у Брюсселі на 16-му засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановано на 10 жовтня. До речі, участь у ньому вперше візьме новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, який змінив на цій посаді генерала Марка Міллі. Також на зустрічі буде присутній голова Пентагону Ллойд Остін.

Джерела розповіли, що за попередніми даними, очікувана вартість нового пакету складе близько 200 мільйонів доларів. До нього можуть увійти аналогічні боєприпаси та бронетехніка, які були надані Україні в останніх пакетах військової допомоги.

Як повідомляв "Телеграф", Джо Байден зателефонував високопоставленим союзникам на тлі того, що "майбутнє американського фінансування України залишається невизначеним". Метою розмов була координація зусиль для продовження допомоги.