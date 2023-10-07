ЗСУ просуваються на півдні, завдали тяжких втрат окупантам: подробиці (карта)

ЗСУ змогли просунутися на важливому напрямі

ЗСУ продовжують демонструвати успіхи на південному напрямку і змогли просунутися на одній із дільниць, завдавши серйозних збитків російським окупантам.

Як повідомив у своєму telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупування ЗСУ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський, ситуація в районі зони його відповідальності залишається напруженою, а активні бойові дії продовжуються.

"На Таврійському напрямку є просування на північ від Копанів і Новопрокопівки", — написав він.

При цьому генерал зазначив, що втрати противника різко зросли і склали 338 одиниць особового складу та 52 одиниці військової техніки, серед яких РСЗВ БМ-27 Ураган та сім танків.

Всього за останню добу окупанти здійснили 14 авіаційних та 782 артилерійські удари та провели 22 бойові зіткнення.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що російські окупанти після довгого затишшя активізувалися на Куп’янсько-Лиманському напрямку, продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися на заході Запорізької області.