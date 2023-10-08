Рідка броня, рюкзак-антидрон і бронежилети XS: чим ще здивували і порадували українські винахідники

Днями в Києві пройшла виставка безпекових технологій Security 2.0, на якій було представлено цікаві розробки вітчизняних виробників. Вони не тільки адаптували зарубіжні напрацювання до українських реалій, а й пропонували власні винаходи

Судячи з побаченого, в Україні почався бум розробок, які зберігають життя наших захисників і цивільних громадян та допомагають нищити ворога. Із десятків представлених моделей "Телеграф" виділив сім цікавих розробок.

1. Анатомічний бронекостюм для жінок

Ми багато чули про потребу захисту для наших жінок-військових. Мова, передусім, про бронежилети та бронекостюми. За словами представника компанії "Українська броня", їхній бронекостюм "Рута Люта" є анатомічним. Коли жінка надягає чоловічий "бронік", він стовбурчить на грудях, залишаючи суттєву незахищену площу з боків.

Жіночий бронекостюм "Рута Люта"

Жіночий бронежилет передбачає спеціальний захисний елемент. Основа — з м'якого балістичного захисту 2 класу, який можна доукомплектовувати плитами різного класу — 3, 4, 6 — залежно від потреб.

Він має антиінфрачервоне NIR покриття, що допомагає зменшити видимість захисниці через прилади нічного бачення.

Бронежилет можна використовувати окремо чи перетворити на бронекостюм із захистом шиї, плечей, кишківника, паху, стегон. Розміри — S, M, L і навіть XS.

Анатомічна форма + захисний елемент

2. Захист для журналістів і саперів

Компанія Rarog представила свою розробку для працівників ЗМІ: бронежилет, який доукомплектується баулами, сумками, рюкзаком. Виготовляється під замовлення і, залежно від комплектації, коштує від 28 тисяч грн.

Виробники подбали і про журналістів

Ще одна новинка — легкий костюм розмінування, зроблений у вигляді фартуха. Всередині — балістичний захист із високомолекулярного поліетилену. Ловить осколки на швидкості 600 м/с. Шия захищена від осколків знизу спеціальним коміром.

А ще на виставці показали нову розробку — бронекостюми чотирьох розмірів. І S для дівчат теж є. Дивіться відео.

3. Рідка броня для авто волонтерів

Вдягти автівку в легку броню можна за добу. Мова про "рідку броню", яку наносять методом розпилення, вона застигає впродовж кількох секунд, розповів "Телеграфу" представник компанії Rhino. Вона рекомендована для легковиків, які не працюють на передовій — для волонтерів, журналістів, перевізників. Може буде використана і військовими, однак за межами передової.

На польових випробуваннях із підривом гранат РГД-5, DM50 і DM51 (від 1 до 3 метрів) на незахищеній частині кількість пробиттів сягнула 97, на захищеній — одне пробиття, яке потім тією ж рідкою бронею "залікували".

Вгорі - результат влучання по дверцятам під "рідкою бронею", внизу - без захисту

У разі застосування на легкових автомобілях, які не працюють на передовій, така броня додає максимум 90 кг ваги (у 12 разів менше, аніж метал). Тож авто не втрачає мобільності. Ціна захисту, залежно від розміру легковика й обсягу робіт, становить 2-3 тис. доларів. Його можна також нанести на металеві конструкції, поверхні будинків тощо.

Матеріал постачають з-за кордону, однак виробник не пояснив ні сферу його застосування, ні методику використання. Тож українці провели наукову роботу, адаптувавши іноземні стандарти під наші умови.

4. Метеорологія на військових рейках

Єдиний виробник метеостанцій в Україні Meteotrek на початку війни стикнувся із тим, що аграрний ринок згорнувся, а потреба у метеостанціях для фронту була шалена. Наприклад, для арти — незамінна річ: виставили метеостанцію, отримали дані в мобільний додаток (розробка ПЗ Meteotrek), внесли в програму параметри — тиск, вологість, температуру, напрямок вітру, відкоригували, відстрілялися, знялися, поїхали.

Метеостанція в руках військових, в польових умовах

На виставці представили допрацьовану модель — із підвищеною у 22 рази точністю вимірювання. Її вартість 700 доларів, у той час, як закордонні розробки — у два-три рази дорожчі. По-друге, під сьогоденні потреби розробили мобільний застосунок, щоб інформація не "гуляла" по хмарних сховищах. По-третє, будь-яке обладнання на війні ламається і потребує ремонту. В цьому разі — сервіс в Україні. Наприклад, можна замінити датчик за 80 доларів, а не завозити нову станцію з-за кордону.

5. Рюкзак-антидрон

Розроблений компанією Kvertus семикілограмовий рюкзак-антидрон Kvertus AD Counter FPV недавно протестували на лінії фронту. "Найгірший" для розробників результат — FPV-дрон зміг підлетіти на 150 метрів, найкращий — 300 метрів.

Однак це не індивідуальна річ, і кожному воїну такий рюкзак не потрібен. Тож група із 8-10 бійців може пересуватись під прикриттям одного такого рюкзака-антидрона. Вартість пристрою — 118 тис. грн.

7-кілограмовий рюкзак по "начинці" є мобільним засобом РЕБ проти FPV-дронів

6. Залізобетонні сховища від "Граду"

З початком війни ми стикнулись із тим, що укриттів у нас замало. І те, що в мирний час вважалось укриттям — може виявитись заваленим мотлохом підвалом, який точно не врятує.

Компанія BetonEnergo, яка до вторгнення випускала залізобетонні вироби, на виставці представила ШСС — швидко споруджуване сховище на 21 людину із вентиляцією, енергозабезпеченням, туалетом і двома виходами.

ШСС розраховані на 20, 50 чи 100 осіб. Їх можуть установити школи, дитсадки, цивільні компанії. Строк будівництва — 48 годин. Споруда витримує тиск вибухової хвилі до 300 кілопаскалів (тобто може протистояти вибухам 122 мм снарядів РСЗО "Град" чи 203 мм снарядам САУ "Піон" за десяток метрів від укриття. — Ред.). Місцями для розміщення укриттів, наприклад, у школах, може бути простір під стадіонами і спортивними майданчиками, а також по периметру шкіл і дитсадків в безпосередній близькості від евакуаційних виходів, — зазначає виробник.

Їх вже поставляють у 19 областей України, в тому числі — в Херсон. А перші укриття поїхали до Миколаєва, який від початку війни і по сьогодні залишається під обстрілами.

Є ШСС, які можна використовувати як протиосколокові укриття і на зупинках транспорту. Компанія запустила також виробництво вогневих споруд для військових.

Але "Телеграф" вирішив, що це краще один раз побачити (див. відео)

7. Машини для цивільного розмінування

Наймасштабніші та найяскравіші експонати на виставці — яскраво-червоні автомобілі від промислової компанії "Пожмашина" для цивільного розмінування. Вони призначені для виїзду на місце прильоту та вивезення вибухонебезпечних елементів.

Пожежна і піротехнічні машини "Пожмашини". Масштаб однаковий, "начинка" та призначення - вузькоспеціалізовані

До повномасштабної війни в Україні не було власних сучасних піротехнічних авто — лише ГАЗ-66. В ньому захист піротехніків складався з саморобного бруствера: дерев'яної стінки та піщаного насипу біля неї.

Виробник раніше створював пожежні авто для ДСНС, а тепер розробив спеціальне авто для розмінування — піротехнічну машину важкого типу. Вона має повністю броньовану кабіну, броньований кузов, все необхідне піротехнічне обладнання. Перегородка між кабіною і відсіком для перевезення боєприпасів та іншого небезпечного вантажу теж має бронювання високого класу (7).

Вони не призначені для роботи "в полі", однак сапери-розмінувальники не вибирають, куди прилетять осколки, тож ця машина — фактично всюдихід (колісна формула 6х6 дозволяє пересуватись по дорогах із неякісним покриттям, а на практиці — по лісах, полях, піску тощо).

Окрім того, підприємство працює над легковим піротехнічним авто.