Війна — день 592: ЗСУ атакують на півдні, а окупанти відновили штурми на сході

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ на низці напрямків та мають найбільші успіхи на півдні країни, де окупанти масово втрачають людей та техніку. Своєю чергою росіяни відновили штурмові дії на Куп’янському напрямку, проте через те, що в боях беруть участь виснажені підрозділи, аналітики не вважають, що там щось вийде. При цьому обстріл не припиняється ні на добу, а нічні тривоги вже стали звичними практично для всіх жителів країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна за рік наростила виробництво дронів більш ніж у сотню разів, каже прем’єр Денис Шмигаль.

Про те, що відбувалося 5 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 589: СБУ атакувала дронами Курську область, а росія вдарила по кафе на Харківщині

Інформацію за 6 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 590: Україна у траурі через трагедію на Харківщині, у росії теж неспокійно

З даними за 7 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 591: Харківщина приходить до тями після ударів, а Крим тривожиться