Війна в Ізраїлі: у МЗС розповіли, скільки постраждало українців через бойові дії

Оперативний штаб за добу опрацював 80 звернень

Внаслідок війни, що триває в Ізраїлі, яку почали бойовики ХАМАС, під час бойових дій і обстрілів могла загинути українка. Про інших постраждалих громадян України інформація не надходила.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка. З його слів, в Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для українських громадян.

За добу дипломати змогли розшукати одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю. Його сім’ї допомогли вибратися з міста Ашкелон, де тривають бої. Також для двох сімей було знайдено тимчасове житло на тлі скасування авіарейсів. Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень українців.

Що стосується нібито загиблої українки, МЗС зараз займається встановленням інформації про це.

"Продовжується робота щодо отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців поки не надходила", — сказав Ніколенко.

Міністерство закордонних справ підтримує зв’язок з українцями, які перебувають у Секторі Газа та розробляють маршрути для їхнього безпечного виїзду із цієї зони. Олег Ніколенко також опублікував номери "гарячої лінії", на який українці можуть звернутися:

Посольство України в Ізраїлі: +972 546 676 782;

Українська дипустанова у м. Рамалла: +972 59 823 93 99.

При цьому додамо, що у коментарі "Суспільному" представник української спільноти в Газі сказав, що зараз у секторі перебувають близько 150-200 українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдома лідера ХАМАС Аймана Юніса в Нусіраті було завдано удару. Його тіло знайшли під руїнами будівлі.