Майже через чотири місяці після смерті: на Львівщині попрощалися з українським воїном

Без батька залишилося двоє дітей

На Львівщині попрощалися з українським військовим Романом Діжаком, який загинув у тяжких боях за Україну. У захисника залишилися дружина, дочка, син, мати та брат.

Трагедія сталася 15 червня цього року. Однак знадобилася велика кількість часу на впізнання. Про це у неділю, 8 жовтня, повідомили у Telegram-каналі Львівської обласної військової адміністрації.

"Роман Діжак. Житель селища Красне Золочівського району. Служив у підрозділі 1 механізованого батальйону військової частини номер обслуговуючого гранатометного взводу 1 механізованого батальйону військової частини. Загинув 15 червня 2023 р. під час ведення наступальних дій в районі населеного пункту зіткнення та обстрілу позицій", — йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що лише через три місяці фахівці ідентифікували особу загиблого завдяки проведеній ДНК-експертизі. Сьогодні рідні воїни змогли з ним попрощатися та провести в останню путь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув молодий український військовий Вадим Зілінський. хлопець не дожив до свого 28-річчя лише місяць.