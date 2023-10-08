"Допомога не може бути необмеженою": в Італії висловилися з приводу зброї для України

Чиновник вважає, що на фронті настав стратегічний глухий кут

Італія й надалі підтримуватиме Україну. Але матеріальна допомога "не може бути необмеженою".

Про це заявив в інтерв’ю Fanpage міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зазначив, що допомога Україні продовжуватиметься доти, доки це не почне призводити до спустошення власних оборонних запасів його країни.

"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з погляду можливостей вкладу. З технічного погляду це обмеження кількості, тоді як з погляду прийняття політичних рішень нічого не змінилося", — заявив Крозетто.

Водночас він вважає, що сьогодні на фронті настав стратегічний глухий кут, у зв’язку з чим справа йде до "політичного вирішення конфлікту". На його думку, ситуація в Україні буцімто погіршується, а українським воїнам складно повернути втрачені позиції.

"А росії ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто має рацію, але щодня аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру та початку відновлення захопленої та розчленованої території", — пояснив міністр оборони Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент Польщі зробив тривожну для України заяву через війну в Ізраїлі.