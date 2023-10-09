"Утюжити Миколаїв та Одесу": у пропагандистів почалася істерика через поновлення роботи чорноморських портів

Чергова порція погроз посипалася на українців з боку пропагандистів кремля

В ефірі пропагандистської передачі "Соловйов Live" у спікерів почалася справжня істерика через те, що три чорноморські порти України відновили свою роботу. Як відомо, з 1 жовтня вони почали активно приймати вантажні судна для експорту зерна.

Інформація про це з’явилася у Телеграм-каналі Pravda Gerashchenko. Так, російський пропагандист володимир солов’їв запропонував "утюжити Миколаїв та Одесу" та "відправити в гості туди ФАБ — 1500" (авіаційні бомби — прим.ред.).

На думку соловйова, лише регулярними обстрілами Одеси та Миколаєва вони зможуть "запобігти атакам на Крим". Гість же пропагандистської передачі взагалі заявив, що "ліквідація чорноморської інфраструктури", а потім і взяття всього узбережжя є їх стратегічним завданням.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що одразу вісім суден пройшли за день українським зерновим коридором. Так, тимчасовий зерновий коридор, який Україна організувала без участі росії, показав, що він не лише функціонує, а й може пропускати таку саму кількість суден, як і за часів, коли Москва гарантувала його безпечну роботу.