Дії ДАСУ призведуть до повного згортання ракетних програм в Україні: КБ "Луч" закликає прем’єра втрутитись. ДОКУМЕНТ

До державного підприємства КБ "Луч", яке випускає критичні для збройних сил види озброєння, зокрема, ракетні комплекси "Вільха", крилаті ракети "Нептун", протитанкові ракетні комплекси "Стугна", знову прийшла з перевірками Державна аудиторська служба.

Про це йдеться у відкритому листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що оприлюднило КБ "Луч", передає Цензор.НЕТ.

Парламент конституційною більшістю голосів скасував висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток постачальників Міноборони було розцінено як "збитки держави". Однак Держаудитслужба все ще має претензії до КБ "Луч" щодо включення, передбаченого законодавством, прибутку до складу цiни озброєння, яке знищило купу росіянської техніки та потопило крейсер "Москва". Багатомільйонні претензії з боку ДАСУ загрожують повною зупинкою виробництва.

"Вимушені витрачати обігові кошти на ліквідацію ракетних ударів, відновлення та заміну знищених або пошкоджених складових частин, вживання заходів релокації, дублювання та розширення виробництва з метою нарощування виробничих потужностей, тож ситуація з вимогами Держаудитслужби є критичною для підприємства та взагалі виживання оборонно-промислового комплексу", — йдеться в листі.

КБ "Луч" закликає Прем'єр-міністра подати до Верховної Ради законопроєкт, що під час дії воєнного стану передбачає мораторій на перевірки, зокрема Держаудитслужбою, підприємств, які виробляють озброєння та військову техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення ДАСУ влаштовує перевірку КБ "Луч" уже втретє.

Нагадаємо, що у вересні парламент ухвалив постанову №10071, яка зобовʼязує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Однак ДАСУ продовжує стверджувати, що Верховна Рада підтвердила правильність її дій.

Раніше, голову ДАСУ Аллу Басалаєву було включено до бази "Миротворця". На сайті уточнюють, що Басалаєва, маніпулюючи нормами чинного законодавства під час дії воєнного стану, на користь російського агресора ініціювала процеси доведення до банкрутства підприємств оборонної промисловості України, а також незаконні арешти їхніх керівників. "Миротворець" також навів дані про зв'язки Басалаєвої зі зрадником України Андрієм Портновим.