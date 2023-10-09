Макет міста, дельтаплани та чотири фази: спливли нові деталі атаки ХАМАС на Ізраїль

Під час першої атаки було випущено тисячі ракет

Несподіваний напад ХАМАС на Ізраїль був ретельно спланованою операцією, яка готувалася місяцями. Бойовикам вдалося обдурити ізраїльтян.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела, зокрема близькі до ХАМАС, які надали безліч подробиць атаки. За їхніми словами, Хамас використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи в громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу чи конфронтацію з Ізраїлем. А в цей час на всю йшла підготовка до цієї масштабної операції

"Це наше 11 вересня. Вони здивували нас і швидко прийшли з багатьох місць – як з повітря, так і з землі та з моря. Вони зловили нас", — заявив майор Нір Дінар, представник Армії оборони Ізраїлю.

Одним із найяскравіших елементів підготовки стало будівництво макета ізраїльського поселення в секторі Газа, де вони відпрацьовували висадку військового десанту та тренувалися штурмувати його, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, додавши, що вони навіть зняли на відео маневри.

"Ізраїль, звісно, їх бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений у конфронтації", — сказало джерело.

Коли настав день, операція була поділена на чотири частини:

Першим кроком став обстріл із 3000 ракет, випущених із сектора Газа, який співпав із вторгненням бойовиків, які перелетіли кордон на дельтапланах. Як тільки бойовики опинилися на землі, вони зайняли територію, щоб елітний підрозділ командос міг штурмувати укріплену стіну, яка відокремлює сектор Газа від поселень Ізраїлю.

Бойовики застосували вибухівку, щоб прорвати загородження, а потім перетнули територію на мотоциклах. Бульдозери розширили проломи, і на повнопривідних автомобілях в’їхало ще більше бойовиків — сцени, що їх описали свідки.

Заключна частина включала переміщення заручників до сектору Газа, що в основному було досягнуто на ранніх етапах атаки, повідомило джерело, близьке до ХАМАС.

Джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що ізраїльські війська на півдні поблизу сектора Газа не повністю укомплектовані, оскільки деякі з них були перекинуті на Західний берег для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними та палестинськими бойовиками.

"Вони (Хамас) скористалися цим", — сказало джерело.

Нагадаємо, масштабна атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася вранці 7 жовтня з прориву загороджень на кордоні Сектору Газа та масованого ракетного обстрілу. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", який означає початок війни. Армія Ізраїлю завдає ударів по будинках та об’єктах терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Ізраїлі станом на ранок 9 жовтня.