Зеленський змінив главу Сил територіальної оборони: що відомо про нового генерала на посаді

Новий командувач є досвідченим військовим

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови командувача сил ТРО Ігоря Танцюру. Йому вже знайшли заміну.

Відповідні укази було опубліковано на сайті глави держави. Замість нього тепер призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", — йдеться в указі №679/2023.

Що відомо про Анатолія Баргилевича

Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, 54 роки. Військова освіта – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

2016 — нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Збройних Сил України;

У 2017 отримав звання генерал-майора;

У 2020-2022 роках був замкомандувач Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони;

З 2022 року начальник штабу східного угруповання військ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.