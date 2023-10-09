Зеленський змінив главу Сил територіальної оборони: що відомо про нового генерала на посаді
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Новий командувач є досвідченим військовим
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови командувача сил ТРО Ігоря Танцюру. Йому вже знайшли заміну.
Відповідні укази було опубліковано на сайті глави держави. Замість нього тепер призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.
"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", — йдеться в указі №679/2023.
Що відомо про Анатолія Баргилевича
Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, 54 роки. Військова освіта – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
- 2016 — нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Збройних Сил України;
- У 2017 отримав звання генерал-майора;
- У 2020-2022 роках був замкомандувач Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони;
- З 2022 року начальник штабу східного угруповання військ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.