путін вже не зможе продовжувати війну з Україною? Політолог озвучив сценарій

путін припинить бойові дії, якщо відчує, що втрачає легітимність

Влада росії планує наступного року значно збільшити військові витрати. Водночас стало відомо, як мають впасти доходи росії від експорту, щоб ведення війни в Україні стало окупантам не по кишені.

Як написав у колонці для Financial Times російський політолог Кирило Рогов, якщо доходи росії від експорту впадуть до 350 млрд доларів, володимир путін навряд чи продовжить війну в Україні.

За його інформацією, приблизно такі доходи від експорту росія отримувала у 2015 і 2020 роках. За середньої річної ціни марки Brent у 47 доларів за барель країна отримувала прибуток від зовнішньої торгівлі у 330–340 млрд доларів.

Рогов підкреслив, що в останнє десятиліття середньорічний дохід росії від експорту становив близько 430 млрд доларів за середньої ціни на нафту 67 доларів за барель. 2022 року надходження зросли до 590 млрд доларів. Цього року ця цифра очікується на рівні приблизно 460 млрд доларів.

Також наголошується, що додатковий дохід у розмірі до 200 млрд доларів зараз покриває витрати на війну. Якщо він зникне, то росії буде складно фінансувати війну, вважає експерт. На відміну від довоєнних років, зараз на російському бюджеті лежить ще тягар високих соціальних витрат, нагадує він.

При цьому Рогов вважає невірною версію про те, що путін не може зупинити цю війну, не втративши обличчя. На його думку, президент росії припинить бойові дії, якщо відчує, що втрачає легітимність.

Експерт висловив думку, що навіть якщо йтиметься про добровільне виведення військ з територій, окупованих москвою з лютого минулого року, більшість росіян відчують величезне полегшення, а фракцію фанатиків війни можна буде легко придушити.

Нагадаємо, за тиждень (2-8 жовтня), вперше з жовтня минулого року, втрати російських танків перевищили 100 одиниць. Також за тиждень було ліквідовано 3550 окупантів.