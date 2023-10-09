Не тільки студенти: військком розповів, хто ще має право на відстрочку

Право на відстрочку гарантоване визнаним непридатними до військової служби

Студенти та учні ПТУ очної і дуальної форми навчання мають право на відстрочку від проходження військової служби. Крім того, право на відтермінування мають ще декілька категорій військовозобов’язаних.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, всі пункти по відстрочках прописані у ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Пункт про освіту звучить так: "Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки", — повідомив представник ТЦК.

За словами Істоміна, загалом перелік відповідних категорій громадян займає дві сторінки друкованого тексту. В ньому, зокрема, народні депутати, представники деяких професій (поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС), працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями. Окрім того, особи з інвалідністю, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, батьки-одинаки, багатодітні батьки, батьки та опікуни дитини з інвалідністю або тяжкохворої.

Водночас представник ТЦК підкреслив, що право на відстрочку гарантоване визнаним непридатними до військової служби через стан здоров'я або через інвалідність. Втім, за словами Істоміна, особи, які мають відстрочку, в більшості випадків можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Детальніше про процес мобілізації цієї осені, військову службу для жінок, а також штрафи для ухилянтів можна почитати в статтях "Телеграфу":

Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.І

Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що керівники підприємств та установ в Україні ведуть облік військовозобов’язаних та мають реагувати на розпорядження Територіальних центрів комплектації (ТЦК). Якщо під час мобілізації вони цього не роблять, їм передбачено покарання.