Війна — день 594: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти посилено мінують території

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ на низці напрямків та демонструють успіхи у Запорізькій області. Своєю чергою окупанти намагаються їх зупинити та посилюють мінування площ. При цьому ЗСУ завдають тяжких ушкоджень російській армії і за останній тиждень знищили понад сотню танків і майже дві сотні артилерійських систем.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Одесі та Миколаєві працює ППО. Пресслужба ПС ЗСУ інформує про кілька груп дронів, які рухаються з Чорного моря за напрямком Затоки, а частина з них прямує у бік Кривого Рогу.

З даними за 7 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 591: Харківщина приходить до тями після ударів, а Крим тривожиться

Про те, що відбувалося 8 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 592: ЗСУ атакують на півдні, а окупанти відновили штурми на сході

Інформацію за 10 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 593: на фронті не припиняються обміни ударами, а окупанти готують нову хвилю терору