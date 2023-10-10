Все в одному пакеті: у США вигадали, як допомогти Україні та Ізраїлю

Рішення може бути ухвалене вже наступного тижня

Білий дім розглядає можливість об’єднання в один пакет допомоги для України та Ізраїлю. Це може підвищити шанси на схвалення Конгресом допомоги Україні, попри опозицію, що росте, від республіканців Палати представників.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена, які знайомі з ходом обговорення. За їхніми словами, остаточного рішення з цього приводу ще не було ухвалено.

"Один із чиновників сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "затискає вкрай правих", які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але рішуче підтримують допомогу Ізраїлю", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вищі посадовці повідомили лідерів Палати і представників Сенату, що незабаром Білий дім звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю. Це може статися вже наступного тижня.

На думку представників Білого року, об’єднання двох запитів щодо військової допомоги може спонукати деяких республіканців схвалити таке рішення, оскільки блокувати військову допомогу Ізраїлю вони не захочуть.

Водночас представник республіканців Еліс Стефаник цю не підтримала ідею. За її словами, республіканці в Палаті мають достатню кількість голосів для прийняття окремого пакету допомоги Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 жовтня стало відомо про плани США оголосити про новий пакет військової допомоги для України. є загальна вартість може становити від 50 до 100 млн доларів.