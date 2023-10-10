Зеленський затвердив збільшення видатків на армію: суми колосальні

Це майже чверть всього ВВП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо бюджету на оборону. Тим самим уряду було доручено забезпечити збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України, який було закладено у держбюджеті на 2024 рік.

Відповідний указ було підписано главою держави, сьогодні, 10 жовтня. Документ було опубліковано на сайті президента.

Йдеться про указ №682/2023, який вводить у дію рішення РНБО про виділення з держбюджету на оборону держави понад 21% ВВП.. При цьому фінансування потреб сектору безпеки та оборони передбачити в обсязі не менше 1692613,0 млн грн.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет У країни на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, що докладніше про бюджет 2024 року ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа". У ньому ми розбиралися, скільки грошей потрібно Україні для наближення перемоги на фронті та підтримки життєдіяльності держави, і наскільки реалістичними є плани уряду щодо покращення фінансового стану країни у розпал повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови командувача сил ТРО Ігоря Танцюру.